Украинские силовики уже сегодня должны быть готовы к возвращению оккупированных территорий Донбасса. Об этом в ходе визита в Северодонецк заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

По словам Авакова, около 70% жителей оккупированных территорий Донбасса хотели бы вернуться под контроль Украины, несмотря на постоянную пропаганду российских средств массовой информации, сообщает РБК-Украина.

«Эти люди чувствуют, что им будет лучше с Украиной. Поэтому мы сегодня должны быть готовы, и МВД, и полицейские, и ГосЧС, и все остальные. Мы должны быть к этому готовы. Я ставлю такие задачи, когда мы говорим на серьезном совещании и для большой аудитории. И для пограничников, и для Нацгвардии, и для полицейских», - отметил Аваков.

Напомним, ранее Аваков заявил, что в 2017 году главной задачей украинских пограничников должна стать подготовка к деоккупации Донбасса.