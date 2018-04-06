Кабинет Министров постановил не возвращать первое водительское удостоверение водителям, которые были лишены права управлять транспортным средством.

Соответствующее постановление от 4 апреля №250 обнародовано на правительственном портале.

Отмечается, что правительство внесло изменения в порядок временного изъятия удостоверения водителя на транспортное средство и его возвращение.

«Указанный порядок приведен в соответствие с недавно принятыми изменениями в положение о порядке выдачи удостоверений водителя и допуска граждан к управлению транспортными средствами», – отметили в Кабмине.

Документом предусмотрено, что возврат водительского удостоверения лицам, которые получили его впервые и лишены права на управление транспортными средствами, не осуществляется.

Напомним, в ноябре 2017 года Кабмин принял решение, согласно которому первое водительское удостоверение в сервисных центрах Министерства внутренних дел будет выдаваться на 2 года.

Водитель будет иметь право обменять его на постоянное, в случае если в течение двух лет со дня его выдачи не было 3 и более административных правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. Если таких нарушений было не более двух - гражданин обменивает на постоянное водительское удостоверение.

В случае, если такие нарушения были - гражданин обменивает на постоянное водительское удостоверение после сдачи практического и теоретического экзаменов в сервисном центре МВД.