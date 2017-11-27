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Отныне первое водительское удостоверение в сервисных центрах Министерства внутренних дел будет выдаваться на 2 года, сообщает пресс-служба МВД.

Соответствующее постановление Кабинета Министров №885 от 10 ноября «О внесении изменений в Положение о порядке выдачи удостоверений водителя и допуска граждан к управлению транспортными средствами» опубликовано в официальной прессе.  

Водитель будет иметь право обменять его на постоянное, в случае если в течение двух лет со дня его выдачи не было 3 и более административных правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. Если таких нарушений было не более двух - гражданин обменивает на постоянное водительское удостоверение.

В случае, если такие нарушения были - гражданин обменивает на постоянное водительское удостоверение после сдачи практического и теоретического экзаменов в сервисном центре МВД.

Возвращения водительского удостоверения лицам, получившим его впервые и были лишены права на управление транспортными средствами, не происходит.

Возобновление права управления транспортными средствами осуществляется после очередной подготовки в соответствующем учебном заведении и после сдачи теоретического и практического экзаменов в СЦ МВД. Такое удостоверение снова выдается на 2 года.

Ограниченным правом управления ТС для начинающих водителей является запрет превышать скорость 70 км/ч.

Напомним, с 1 января 2018 года разрешенная скорость движения в населенных пунктах снизится с 60 до 50 км/ч.
ForUm

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