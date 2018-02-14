В октябре-декабре 2017 года реальный валовой внутренний продукт увеличился на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Об этом сообщила Государственная служба статистики.

«Реальный ВВП в IV квартале 2017 по сравнению с предыдущим кварталом (с учетом сезонного фактора) увеличился на 0,4%, а по сравнению с IV кварталом 2016 года - на 1,8%», - сообщили в Госстате.

Госбюджет-2018 разработан исходя из прогноза роста ВВП на 3%.

Напомним, Национальный банк Украины оценил рост ВВП по итогам 2017 года в 2,1%.