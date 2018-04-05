Прихожане храмов Украинской православной церкви, которые были захвачены в течение последних лет, прибыли на Святую Землю в Иерусалим.

Как сообщает Центр информации УПЦ, верующие в ночь на Великую пятницу пройдут Дорогой Скорби с молитвой за Украину и будут молиться от имени своих общин за то, чтобы Господь вернул мир в их села. Это важнейшее и очень ответственное паломничество в их жизни, и верующие рассказали, с какими мыслями они прибывают на Святой Земле.



Владимир Пчоловский, 47 лет, водитель, прихожанин Свято-Лукинского храма села Белогородка Дубинского района Ривненской области: «В селе нашем находится старая деревянная церковь, которой уже более ста лет. Всегда там проходили богослужения, ходили люди, и не было никаких проблем. После Майдана начались разговоры, что люди хотят, чтобы богослужения проходили по-русски, а не по-славянски, и с этого все началось. И милиция здесь была, и военные, и, в конце концов, церковь нашу у общины отобрали. Нас осталось около 60 прихожан Украинской православной церкви. Необходимо было место, чтобы собираться, и одна женщина (уже вдова, сама она еще 1944 года рождения) выделила нам две комнаты в доме. Там год у нас проходили службы, пока не построили уже свой храм. Также помог один наш прихожанин, который выделил личные свои 10 соток земли, на этих сотках мы и построил себе новую церковь. На строительство сбрасывались кто сколько смог – кто по 500 грн, кто по 1000 грн, слава Богу, помогали нам и наши предприниматели более значительными суммами. Я занимаюсь домашним хозяйством, работал водителем, поэтому лично возил и песок, и лес на строительство нашей новой церкви. Община выдвинула меня на такую ответственную работу – вот и занимался с Божьей с помощью. Правда, первое время от сторонников Киевского Патриархата звучали угрозы - говорили, что и гранату бросят, и храм взорвут, чтобы не строили. Когда угрожали, называли сепаратистом, я отвечал: «Каким крестился, таким и остался...» Но, слава Богу, все это со временем утихло, а два года назад митрополит Варфоломей нам освятил церковь. А уж, как зазвонили колокола нашей церкви, то все и утихло. Даже три семьи в наш приход перешло. Может, и больше бы перешло, но многим просто стыдно – это же село, что скажут люди...В Иерусалим приехал молиться, чтобы Господь послал нам мир и спокойствие. Забирать назад церковь мы уже не стремимся - потому что свою построили, но хотим спокойно и мирно жить в нашем родном селе».



Руслан Степик, 39 лет, строитель, парафиянин Храма Петра и Павла села Кинаховцы, Збаражского района района Тернопольской области: «Поехать в Иерусалим – это большая честь для каждого человека. Молимся за мир и спокойствие, за здоровье всех наших односельчан, которые достраивают сегодня нашу церковь. Будем молиться за нашего батюшку, отца Виталия, ведь если бы не он, наша община и до сих пор оставалась бы без храма. И самое главное – будем просить Бога, чтобы в Украине наконец закончилась война. Наш храм Петра и Павла был построен в 90-х годах Украинской православной церковью и силами нашей общины, которая за ним ухаживала и ремонтировала при необходимости. В прошлом году наш храм забрали представитель Киевского Патриархата. Сначала начались подстрекательные разговоры о том, что «война в государстве, наши гибнут» и «Церковь должна быть украинской». В мае несколько десятков человек ворвались в алтарь, силой вытолкали настоятеля из храма, бросив его на лестнице, и начали совершать собственное «богослужение». Когда остались без храма, сначала думали даже палаточную церковь сделать, но нашлись добрые люди, выделили помещение для богослужений. Впоследствии мы объединились с общиной соседнего села Бутин, где Киевский Патриархат также отобрал храм, и почти за пять месяцев построили там церковь. Конечно, работали все бесплатно, ради того, чтобы у нас был свой храм».



Дионисий Швец, 20 лет, студент, прихожанин Кресто-Воздвиженского храма УПЦ в Угрине Гороховского района Волынской области: «Для меня это первое путешествие в святой Иерусалим, и, когда узнал, что смогу лично побывать на земле, где ходил Господь, очень волновался. Еду молиться за мир в нашей стране, за спокойствие в нашем селе, и за то, чтобы люди в Украине не конфликтовали, а жили в согласии. Церковь, которая находится в нашем селе, достаточно давняя – ей уже около 200 лет. В сентябре 2014 года по инициативе одного местного депутата и председателя колхоза произошел силовой захват нашего храма представителями Киевского Патриархата – в церкви просто срезали и заменили замки, а общину не пускали в помещение храма. Батюшке даже приходилось проводить службу прямо на улице, пока не обустроили одно из помещений церковного дома, который принадлежит нашему настоятелю, там и сейчас совершается служба. Уже более трех лет за нашу церковь идет судебная тяжба, а представители Киевского Патриархата, кроме самой церкви, высказывают свои претензии даже на дом священника, в котором молятся наши прихожане сегодня».



Надежда Орийчук, прихожанка храма в честь равноапостольной Марии Магдалины села Бадивка Острожского района Ривненской области: «Мы с большим трепетом в сердце привезли святую икону в Иерусалим и надеемся, что благодаря этим молитвам вернем мир и наш храм. Ведь уже сейчас некоторые из наших односельчан, которые «откололись» когда-то от церкви, тихонько передают нам свои грамотки, чтобы мы молились за их родственников. Мы молимся и верим, что сможем жить в мире и любви... Нашу сельскую церковь строила наша община – люди и деньги жертвовали на храм и занимались непосредственно самим строительством. Но так случилось, что нашу церковь захватили, срезали замки и присвоили себе представители Киевского Патриархата. Из-за борьбы за храм в селе возникли очень большие распри, и атмосфера плохая очень. Поэтому едем на Святую Землю, чтобы помолиться за наших людей, за единую Церковь, чтобы мир и покой наступил между людьми».



Валерий Василишин, предприниматель, прихожанин храма в честь равноапостольной Марии Магдалины села Бадивка Острожского района Ривненской области: «В нашем селе есть и протестантские церковные общины, но православный храм всегда был один. После Майдана началось подстрекательство односельчан – ходили люди по селу с провокационными вопросами: «Кого хотите видеть в селе, Украина или Москву?». Таким образом взбудоражили людей, после чего в 2014 году состоялись незаконные сборы, и захватили наш храм. Сейчас наша община молится в хатке, которую пожертвовала местная жительница для богослужений, и эта хижина набивается полная. В отличие от церкви Киевского Патриархата, куда ходит по 5-6 человек. На Святую Землю приехал помолиться за нашу Украину и за мир во всем мире. Иду крестным ходом в Иерусалиме, чтобы мир и покой пришел на нашу землю, чтобы люди перестали бороться с Церковью и захватывать православные храмы».

Мария Фурманец, прихожанка храма в честь Успения Пресвятой Богородицы села Птичья Дубенского района Ривненской области: «Четыре года идет противостояние за нашу церковь и четыре года закрыт наш храм. Мы уже четыре года просим Матерь Божью и Святого Николая, чтобы они помогли нам отстоять нашу церковь, но знаем, что без Божьей воли он нам не откроется. За это время напряжение спало, но мы до сих пор охраняем наш храм и дежурим под церковью. С радостью, трепетом и слезами мы приехали в Иерусалим, чтобы молиться за мир, за единство, за любовь. Помолимся за нашу Украину, пройдем теми следочками, которыми ходил наш Спаситель, где ходили апостолы и Божия Матерь. Наш храм назван в честь Успения Пресвятой Богородицы, и я хочу попросить ее, чтобы на нашей Украине воцарился мир и любовь. Будет у нас любовь - не будет таких противостояний. Чтобы мы соединились в нашем Православии. Буду просить за всех земляков, родных, детей, за тех, кого знаю и не знаю. И верю, что Господь пошлет нам мир, и мы сможем свободно зайти в свой храм и помолиться за свою Украину».