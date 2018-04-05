В ночь на Страстную пятницу в Иерусалиме более 500 верующих Украинской православной церкви, присоединившись к миссии «Дорогой Господа в молитве за Украину», пройдут крестным ходом Дорогой Скорби (Via Dolorosa) - последним путем Господа Иисуса Христа.

Как сообщает Центр информации УПЦ, паломников будет сопровождать икона «Собор новомучеников украинской земли», которую накануне в Киево-Печерской лавре освятил управделами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

Паломники из Украины, в канун Пасхи, уже не первый год идут с молитвами, повторяя последний путь Иисуса Христа, однако в этом году крестный ход будет не совсем обычным. На Святую землю ступят верующие, которые пострадали от захватов православных храмов.

У каждого из них своя история отчаяния, боли и надежды. «В 2014 году раскольники захватили наш храм: пришли с милицией, порезали замки и поставили свои, - рассказывает житель села Угринов Волынской области Денис Сапожник – У нас был старинный храм, которому более 200 лет. Да, в селе была община Киевского Патриархата, но они ездили на богослужения в соседнее село. На территории храма еще стоит церковный дом, где живет наш священник с двумя детьми, но и этот дом у него пытаются отсудить и выселить священника. Село разделилось на два противоборствующих лагеря: родные поссорились, брат с сестрой, и положение очень сложное. Сейчас в церковном доме наша громада оборудовала комнату, где проводятся богослужения и даже те люди, которые в 2014 году отошли, сейчас ходят молиться не в храм, а в нашу комнату к батюшке».

Такие инциденты как в Угринове, к сожалению, не единичны. Практически во всех случаях церковного рейдерства используется одна и та же схема: незаконное голосование якобы приходской общины, а после смена юрисдикции храма.

«Когда 4 года назад пошла волна захвата храмов, одна часть нашей общины захотела, чтобы богослужения проводились на украинском, а другая была против изменений, - вспоминает житель села Белогородка Ривненской области Владимир Пчоловский. – В селе прошел такой себе референдум, подсчитали голоса и голосов КП было больше. Что интересно: голосов то у них сначала набралось много, а сейчас в храм КП на воскресные богослужения приходит 5-12 человек. Где же делись все те люди, кто голосовал за переход? А нам пришлось уйти из нашего храма. Первое время службы проводились в обычном жилом доме одной из наших прихожанок. Так было около года. Потом мы начали заливать фундамент под новый храм и за это время его построили и службы там проходят уже второй год. Наши прихожане построили все с нуля. Теперь к нам никто не сможет предъявить никаких претензий, ведь земля под новым храмом – собственность одного из наших прихожан. Хотя поначалу нам угрожали, мол будут срывать службы, но это были пустые слова».

Прихожане УПЦ рассказывают, что зачастую людям в силу жизненных обстоятельств, просто приходится отдавать свой голос за переход храма по юрисдикцию УПЦ КП. Но если простого голосования бывает недостаточно, и верующие твердо намерены не отдавать свой храм УПЦ КП, в ход против православных идут угрозы, силовые методы, доходит даже до драк и потасовок с применением оружия.

«Обычно приезжают ребята в балаклавах, раскидывают шатер с надписью: «Правый сектор», раскладывают свою литературу, газеты. У нас же как обычно – меньшинство, оно всегда активнее, наглее большинства. Кроме того, должна быть поддержка местных советов, чтобы было за что зацепиться», - отмечает Василий Бойко, который неоднократно становился на защиту православных храмов в Тернопольской области.

«У нас тоже прошел незаконный референдум, на котором 300 голосов было за УПЦ, а 400 за КП, - говорит Мария Фурманец из села Птичья Ривненской области. – Потом Киевский Патриархат срезал замки с нашего храма, и было противостояние. Коктейли Молотова были, и биты были, и кирпичи летели, и земля летела… У нас было два противостояния. В первый раз наш храм захватывали, но мы его отстояли, а во второй раз мы выиграли в Киеве все суды: хозяйственный, апелляционный, кассационный и хотели зайти в свой храм, но нам не дали этого сделать, в нас кидали камнями, распыляли слезоточивый газ. Четвертая Пасха уже скоро как храм закрыт, поэтому мы вынуждены приходить на богослужения к батюшке в гараж».

Участники крестного хода на Святой земле рассказывают, что в Иерусалиме они собираются молить Господа о мире и согласии между всеми людьми в стране. «Будем молиться, чтобы уже наконец-то настал мир в стране, все успокоилось, люди пришли в себя и стали жить по-христиански», - поясняет Денис Сапожник. «Я хочу помолиться, чтобы наступил мир: и в государстве нашем и в семьях», - добавляет Владимир Пчоловский. «Я буду молиться за весь православный народ, чтобы каждый верующий имел возможность свободно зайти в свой храм, чтобы восторжествовала правда, ушедшие в раскол покаялись и вернулись в лоно православной Церкви, и чтобы в мире нигде и никогда не было таких противостояний как у нас»», - резюмировала Мария Фурманец.