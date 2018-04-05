Верховная Рада Украины приняла президентский законопроект № 7330, которым переименовала Высокомобильные десантные войска в Десантно-штурмовые.
Об этом сообщает пресс-служба аппарата парламента.
«За» проголосовали 236 народных депутатов.
Законом изменено название рода войск с высокомобильных десантных войск на Десантно-штурмовые войска.
Соответствующие изменения внесены в законы Украины «О Вооруженных силах Украины», «Об обороне Украины» и «О правовом режиме военного положения».
21 ноября 2017 Президент Украины Петр Порошенко заявил, что «принял решение отойти от советско-российской аббревиатуры ВДВ и постановил ввести новое название –Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины».
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