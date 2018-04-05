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Российский телеканал «Россия 1» обнародовал якобы запись телефонного разговора дочери Сергея Скрипаля Юлии из больницы с ее двоюродной сестрой Викторией.

Во время беседы дочь шпиона говорит, что «все хорошо, все решаемо, все поправляются, все живы», передает РИА Новости.

Отвечая на вопрос о состоянии отца, Юлия рассказала, что у него все нормально, он сейчас спит. Девушка также отметила, что «у всех здоровье нормальное, ни у кого непоправимых вещей нет», и сообщила, что скоро выпишется из больницы.

В начале программы ведущие указали, что Виктория Скрипаль сама передала запись телефонного разговора, состоявшегося накануне вечером. При этом они оговорились, что не могут подтвердить его подлинность.

На прошлой неделе стало известно, что состояние Юлии Скрипаль улучшилось: она очнулась и начала говорить. Отец девушки остается в реанимации.

Напомним, Сергей Скрипаль и его дочь попали в реанимацию 4 марта после отравления в торговом центре в Солсбери.

При отравлении было использовано нервно-паралитическое вещество военного типа. Речь идет о веществах класса «Новичок», которые разрабатывались в СССР с 1970-х годов.

Британия считает «крайне вероятным», что отравление экс-полковника ГРУ санкционировал лично президент Владимир Путин

Посольство РФ в Великобритании настаивает на предоставлении консульского доступа к дочери Скрипаля Юлии.
ForUm

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