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Министерство социальной политики Украины прогнозирует в ближайшие годы усиление миграционных процессов в Украине за счет высокого спроса на квалифицированную рабочую силу.

Об этом заявила первый заместитель министра социальной политики Украины Ольга Крентовская в ходе заседания Национального трехстороннего социально-экономического совета.

«Из-за недостаточного экономического роста, дефицит кадров на сегодня не является критическим, но в среднесрочной перспективе ситуация угрожает экономической безопасности государства…Конкуренция по привлечению работников выходит на международный уровень, спрос на квалифицированную рабочую силу из Украины растет, особенно у ближайших соседей - Польши, Словакии, Литвы, Хорватии. Миграционные процессы могут усилиться в ближайшие годы», - сказала она, сообщает УНИАН.

Крентовская сообщила, что, по подсчетам Союза предпринимателей и работодателей Польши, для поддержки роста экономики этой страны необходимо привлечь 5 миллионов эмигрантов, а, по оценке польских экспертов, общее количество выданных приглашений в 2018 году для украинцев составит 3 миллиона.

«В Минсоцполитики пришел запрос Министерства труда, социальных дел и семьи Словакии, в котором было сообщение, что в связи с расширением производства существующих предприятий в Словакии и строительства новых заводов, в перспективе 3-6 месяцев в Словакии прогнозируется значительный дефицит рабочей силы на уровне 70-100 тысяч, и решить эту проблему словацкое правительство планирует за счет привлечение работников, в том числе из Украины», - сказала она.

Напомним, согласно исследованию, проведенному неправительственным аналитическим центром США Atlantic Council, массовый выезд украинцев на работу в восточные страны Европейского Союза ведет к демографическому кризису в самой Украине.
ForUm

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