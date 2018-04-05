Комиссия Минюста по вопросам рассмотрения жалоб в сфере государственной регистрации признала неправомерным и отменил регистрацию в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований Николая Еременко в качестве и.о. председателя Коцюбинского поселкового совета. Об этом заявила заместитель министра юстиции по государственной регистрации Елена Сукманова, сообщает пресс-служба Минюста.

«3 апреля на своем заседании комиссия Минюста рассмотрела жалобу Ольги Матюшиной о признании неправомерной регистрации Николая Еременко в качестве и.о. председателя Коцюбинского поселкового совета. Заседание проходило при участии представителей обеих сторон, регистратора, который совершил обжалуемое регистрационное действие, депутатов поселкового совета, народных депутатов, местных жителей и представителей СМИ. Все имели возможность высказать свою позицию по данному вопросу », - отметила Сукманова.

Заместитель Министра сообщила, что по результатам рассмотрения жалобы комиссия пришла к выводу, что при осуществлении регистрационных действий регистратор нарушил нормы действующего законодательства. «Комиссией было подготовлено соответствующее заключение, на основании которого я подписала приказ об отмене обжалуемого регистрационного действия», - отметила Сукманова.

«Учитывая определенный общественный резонанс, который был вокруг рассмотрения этой жалобы, хотела бы еще раз подчеркнуть, что комиссия является независимым органом, который при рассмотрении жалоб руководствуется исключительно действующим законодательством. И никакие митинги, вмешательства народных депутатов, политиков или других лиц никак не ускоряют рассмотрение жалобы или иным образом не влияют на принятие решений комиссией», - отметила Сукманова.

Ранее председатель Коцюбинского поселкового совета Ольга Матюшина заявила, что ее отстранили от должности после общественных слушаний о присоединении поселка к Киеву.

По ее словам, 7 марта «регистратор, не имея никаких оснований, заменил в реестре ее фамилию как поселкового головы на фамилию депутата поселкового совета Николая Еременко».

Матюшина подала по этому поводу жалобу в Министерство юстиции.