В Коцюбинском Киевской области в ходе общественных слушаний 3 марта большинство присутствующих проголосовали за присоединение поселка к Киеву.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила глава поселкового совета Коцюбинского Ольга Матюшина.

«Рабочая группа подсчитала результаты голосования во время общественных слушаний, хотя день у нас выдался, ой какой нелегкий... За Киев проголосовали почти 61%. Против – 37,5. Воздержались – почти 1,2%. Не засчитано 0,3% голосов. Спасибо всем, кто принял участие в общественных слушаниях. А это почти 1340 коцюбинцев», – написала она.

По словам Матюшиной, эти результаты будут направлены в Киевский городской совет и в Верховную Раду.

«Подчеркиваю, что я во время голосования не принимала в нем участия и к этому же призвала депутатов, потому что понимаю, что поляризовать общество мы не можем. Наша задача – донести мнение общественности к парламенту – единственному органу государства, который может решать такие вопросы, как изменение границ населенных пунктов. Понимаю, что все переживают за безопасность документов в совете, потому что сегодня была попытка даже похитить документы во время заседания ТИК – протоколы о отзыв депутата Анисимова. Поэтому медлить с отправкой обращения в парламент мы не будем», – подытожила она.