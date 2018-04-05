Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект о национальной безопасности, ко второму чтению его должны доработать.
За законопроект №8068 проголосовали 265 депутатов, сообщает «Украинская правда».
Альтернативный депутатский проект закона №8068-1 рассматривали, но не голосовали за него.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов при рассмотрении заявил, что президентский законопроект готовили с привлечением экспертов НАТО и США.
По его словам, этот документ – «рамочный», он определяет лишь общие очертания системы обеспечении нацбезопасности и «фундаментальные национальные интересы»: обеспечение государственного суверенитета и территориальной целостности, интеграция Украины в европейское политическое, экономическое и правовое пространство, обретение членства в ЕС и НАТО.
Определить же текущие приоритеты безопасности предлагается на уровне базовых документов стратегического планирования.
По словам Турчинова, закон должен стать «ключевым инструментом реформирования в сфере национальной безопасности», внедрения стандартов Североатлантического альянса в Украине.
«В целом законопроект реализует идеи, заложенные в документах стратегического планирования, принятых в 2015-2016 годах, в частности в Стратегическом оборонном бюллетене. С его принятием вводится регулирование деятельности органов сектора безопасности и обороны, согласно нормам и стандартам Европейского Союза и НАТО, использование их лучших практик», – сказал он.
Прежде всего, речь идет о руководстве и управления Вооруженными силами, другими органами сектора безопасности и обороны, гарантии гражданского контроля над сектором безопасности и обороны – в частности, со стороны Верховной Рады и гражданского общества.
Напомним, окончательная редакция нового Закона «О национальной безопасности» будет предусматривать введение гражданского парламентского контроля за деятельностью Службы безопасности Украины.
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