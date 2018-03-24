Окончательная редакция нового Закона «О национальной безопасности» будет предусматривать введение гражданского парламентского контроля за деятельностью Службы безопасности Украины. Об этом заявил Президент Петр Порошенко на торжествах по случаю 26-й годовщины создания СБУ, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«По моему мнению, так же как и наших партнеров, это важно, чтобы в полной мере обеспечить соответствие Закона стандартам НАТО», - отметил он.

Глава государства также добавил, что уже зарегистрирован законопроект о Национальном бюро финансовых расследований, которое избавит все другие правоохранительные органы, в том числе и Службу безопасности и Национальную полицию, и Генпрокуратуру, НАБУ, все правоохранительные органы, кроме этого бюро, от возможностей вмешиваться в деятельность бизнеса.

Он выразил надежду, что этот закон будет принят в текущем году, и это откроет новую страницу в отношениях власти и бизнеса, и досадных историй, которые, к сожалению, пока случаются в отношениях правоохранительных органов с предпринимателями, больше не произойдет.