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Национальное антикоррупционное бюро Украины начало проверку информации о финансировании избирательной кампании Юлии Тимошенко на выборах президента Украины 2010 года ливийским диктатором Муаммаром Каддафи.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат от «Блока Петра Порошенко», вице-президент ПАСЕ Владимир Арьев.

«НАБУ начало проверку по информации о финансировании избирательной кампании Ю. Тимошенко 2010 ливийским диктатором Муаммаром Каддафи. Вопрос – будут только ли соответствующие запросы направлены в правоохранительные органы Ливии на получение информации от живых членов семьи Каддафи», – написал он.

Нардеп также обнародовал фотокопию ответа НАБУ.

Напомним, ранее арабская международная газета Asharq Al Awsat со штаб-квартирой в Лондоне сообщила, что режим бывшего ливийского диктатора Муаммара Каддафи мог быть причастен к финансированию отдельных президентских кампаний в Европе, в частности в Украине, в пользу кандидата на выборах в 2010 году Юлии Тимошенко.

 
ForUm

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