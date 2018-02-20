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Режим бывшего ливийского диктатора Муаммара Каддафи мог быть причастен к финансированию отдельных президентских кампаний в Европе, в частности в Украине, в пользу кандидата на выборах в 2010 году Юлии Тимошенко.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на арабскую международную газету Asharq Al Awsat со штаб-квартирой в Лондоне.

Издание сообщает, что по меньшей мере 4 миллиона евро были предоставлены на кампанию нынешнего лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко.

«Деньги были организованы доктором Аль-Багдади аль-Махмуди, премьер-министром в то время (сейчас находится в тюрьме в Триполи), и были помещены в сумку, купюрами по 500 евро. Мы отправились на частном самолете, они встретили нас в аэропорту Киева, мы провели там ночь и вернулись. Деньги получил тогдашний вице-премьер Украины», - пишет издание со ссылкой на помощника из окружения одного из сыновей Каддафи Сейф-аль-Ислама. Помощник заявляет, что лично передавал эти деньги.

В то же время пресс-секретарь Юлии Тимошенко Марина Сорока отметила: «Эта информация не соответствует действительности, это все неправда».

Кроме того, арабское международное издание в статье, которую называет одной из частей расследования связей Каддафи с западными лидерами, утверждает, что правительство экс-диктатора Ливии выделило не менее 5 млн долларов на кампанию кандидата на выборах в США в 2004 году и не менее 50 млн евро на финансирование президентской кампании Николя Саркози в 2007 году. Официальных комментариев от представителей США и Франции по этому поводу пока нет.

В 2011 году в Ливии продолжалась гражданская война, которая завершилась свержением режима ее лидера-диктатора Муаммара Каддафи. Сам Каддафи был схвачен и убит 20 октября 2011 года.
ForUm

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