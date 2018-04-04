Пожар в торговом центре «Персей для детей» на Малой Семеновской улице в Москве ликвидирован. Об этом ТАСС сообщили в службе скорой помощи.

«Пострадавший, эвакуированный из горящего здания, скончался в машине скорой помощи, спасти его не удалось», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что при тушении пожара также пострадал один пожарный, который получил отравление продуктами горения.

Начальник Главного управления МЧС по Москве Илья Денисов заявил, что число пожарных, пострадавших при тушении, увеличилось до шести. «Пострадали шесть пожарных, они госпитализированы. Состояние одного оценивается как тяжелое», - сказал он.

Ранее сообщалось о 3 пострадавших.

Он подчеркнул, что среди посетителей торгового центра погибших и пострадавших нет, погиб один работник ТЦ. «Он потерял ориентацию в задымленном помещении и не нашел выход из здания», - пояснил Денисов.

По его словам, из-за возгорания произошло очень сильное задымление. «Дым достаточно едкий, проветривание помещений продолжается», - отметил руководитель столичного главка МЧС.

В штабе пожаротушения сообщили, что 20 человек были спасены из горевшего торгового центра, еще 600 эвакуированы.

На данный момент возгорание ликвидировано, его общая площадь составила 80 кв. метров.