также в разделеМир
Пожар в московском ТЦ потушили: 1 человек погиб, 6 – пострадали 43
Facebook удалил сотни аккаунтов «фабрики троллей» 47
Трамп: Никто не был настолько жестким к России, чем я 35
Путин: Вещество вроде «Новичка» могли производить в 20 странах 92
Трамп заговорил о выводе войск из Сирии 45
По делу Манафорта арестовали первого подозреваемого 24
Британские ученые не определили страну происхождения «Новичка» 80
В штаб-квартире YouTube произошла стрельба: есть раненые 61
В США в результате столкновения самолетов погибли два человека 45
Наследный принц Саудовской Аравии признал право израильтян на государство 97
SpaceX запустила ракету Falcon 9 с грузом для МКС 72
Следствие назвало вероятную причину пожара в Кемерово 269
У Трампа подтвердили подготовку встречи с Путиным 53
В Латвии запретили обучение на русском языке в средней школе 48
Первый беспилотник «Почты России» врезался в дом 77
СМИ: Скрипаля могли отравить российской гречкой 229
Эрдоган и Нетаньяху обменялись обвинениями из-за Сектора Газа 56
Американский журнал поместил на обложку Трампа в образе свиньи 90

На востоке Москвы загорелся торговый центр «Персей для детей», сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в экстренных службах.

«Пожару присвоен второй (повышенный, —ред.) ранг сложности, есть пострадавшие, посетителей эвакуируют по спасательной лестнице», — сказал собеседник агентства.

По последним данным, погиб сотрудник торгового центра, пострадали трое пожарных.

 

 


Четырехэтажный торговый центр расположен по адресу: улица Малая Семеновская, дом 28. Работает с 2009 года. Его площадь составляет шесть тысяч квадратных метров.

Магазин торгует детскими товарами — от одежды, обуви и игрушек до колясок, мебели и питания. На одном из этажей обустроена развлекательная зона с аттракционами.

Инцидент произошел на фоне расследования кемеровской трагедии.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

76
Теги