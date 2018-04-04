И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун пока не планиурет покидать свой пост. Соответствующее заявление она сделала перед заседанием Кабмина, передает 112 Украина.
«Наша команда считает, что это лучшая реформа, я думаю, что наша реформа идет в правильном направлении. Я хочу поблагодарить сотни людей, которые написали мне сообщения поддержки: народные депутаты, министры, премьер-министр мне даже позвонил. Я думаю, что это такая вещь, которая не будет развиваться очень быстро. Я остаюсь на посту», - отметила она.
Напомним, профильный комитет рекомендует Кабмину уволить Супрун.
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