Комитет Верховной Рады по вопросам здравоохранения поддержал обращение к Кабмину относительно увольнения и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун с занимаемой должности.

Об этом сообщила председатель комитета Ольга Богомолец.

«Только что Комитет ВР по вопросам здравоохранения большинством голосов одобрил проект постановления Верховной Рады Украины №5642 об обращении к Кабмину относительно увольнения с должности и.о. министра здравоохранения и выразил ей недоверие», - написала она в Facebook.

В документе причиной указана острая общественная напряженность, которая возникла в связи со срывом программы государственных закупок лекарств в 2016 году, что имеет признаки служебной халатности.

«Я поддержала проект постановления, но хочу заметить, что поводов для увольнения — гораздо больше, и надо разобраться, что стало причиной катастрофы в медицине — профессиональная непригодность и.о. министра или сознательная правительственная политика, ведь работа правительства в части охраны здоровья также была признана Комитетом неудовлетворительной», - заявила Богомолец.

Пресс-служба Минздрава сообщила, что сегодня и.о. министра здравоохранения и заместители министра отчитались перед Комитетом по вопросам здравоохранения.

«2017-й стал годом начала системных и долгожданных изменений в сфере здравоохранения: принят Закон Украины № 2168-VIII «О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения», который внедряет национальное медицинское страхование - оплату государством медицинских услуг, которые были предоставлены конкретному пациенту. Правительство утвердило план мероприятий по реализации Концепции реформы финансирования системы здравоохранения на период до 2020 года (распоряжение Кабинета Министров Украины от 15 ноября 2017 № 821). Создана электронная система здравоохранения», - отметили в ведомстве.