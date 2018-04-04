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Утром в среду, 4 апреля, на пересечении столичных улиц Десятинной и Владимирской КП «Киевблагоустройство» провело демонтаж большого количества незаконных временных сооружений.

Как сообщает пресс-служба предприятия, демонтажные работы осуществляются на основании официального поручения, выданного 3 апреля Департаментом городского благоустройства. Этому поручению предшествовали инспекторские проверки, которые показали отсутствие у владельцев указанных ВС разрешительных документов на их установку.

Последний раз предписания с требованием местных властей или предоставить разрешительные документы или убрать ВС самостоятельно были вручены арендаторам и владельцам ларьков и палаток 30 марта.

В качестве компромисса – чтобы не уничтожать сувенирные лавки – два месяца назад (1 февраля) столичные власти предложили предпринимателям перенести свои палатки и ларьки на отремонтированную рядом Аллею художников и заключить с балансодержателем Аллее соглашение, которое позволило бы предпринимателям торговать на указанной территории.

В столичной администрации проанализировали аргументы предпринимателей с Андреевского спуска, которые во время недавнего митинга в холле КГГА высказались против переноса ВС. Действительно, размещая по адресу: ул. Владимирская, 2-4, ряд ВС по продаже сувенирной продукции, их владельцы (они входят в Ассоциацию «Украинский вернисаж» и в ОО «Ассоциация артгалерей Украины») руководствовались распоряжением КГГА № 816 от 30 мая 2013 «Об организации постоянно действующей выставки-ярмарки в парке «Владимирская горка» и на улице Владимирская, 1-14».

В пункте 1 вышеприведенного распоряжения КГС № 816 указано, что КГГА дает поручение Шевченковской РГА организовать в парке «Владимирская горка» и на улице Владимирская, 1-14 проведение постоянно действующей выставки-ярмарки изобразительного, декоративно-прикладного искусства и сувенирной продукции.

Однако срок распоряжения закончился. Новое же распоряжение Шевченковская РГА не выдавала. Более того, Департамент промышленности и развития предпринимательства КГГА не утвердил, как того требовал пункт 2 Распоряжения КГГА № 816 от 30 мая 2013 года, схему расположения торговых мест.

«В итоге, отсутствие распоряжения Шевченковской РГА о проведении постоянно действующей ярмарки и отсутствие схемы расположения торговых мест стали основанием для принятия городской комиссией по расположению временных сооружений решения о переносе ряда незаконных ВС на пересечении улиц Десятинной и Владимирской на Аллею художников или в случае отказа владельцев ВС их демонтажа», - отметили в пресс-службе.

Напомним, руководитель КП «Киевблагоустройство» Андрей Андреев заявлял, что владельцы киосков с сувенирами, которые расположены на пересечении ул. Владимирской и Десятинной, должны освободить территорию до 1 марта.
ForUm

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