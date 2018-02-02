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Владельцы киосков с сувенирами, которые расположены на пересечении ул. Владимирской и Десятинной, должны освободить территорию до 1 марта. После этой даты оставшиеся МАФы будут демонтированы, сообщил руководитель КП «Киевблагоустройство» Андрей Андреев.

«Сообщаю, что владельцам временных сооружений «МАФового городка», возникшего в начале Андреевского спуска, предложено оформить договорные отношения с  балансодержателем и переместить свои торговые места на Аллею художников. Это - компромиссное предложение столичных властей на фоне факта самовольного установления упомянутых сооружений, то есть, без каких-либо разрешительных документов», - написал он в Facebook.

По словам чиновника, срок на переселение – до 1 марта.

«Через месяц те сооружения, останутся в указанном «треугольнике», КП «Киевблагоустройство» демонтирует», - подчеркнул Андреев.

Он добавил, что этому решению и проверкам наличия разрешений предшествовали жалобы от родителей расположенной рядом школы.

«Жалобы сводятся к тому, что этот рынок антикварных вещей не является тем «музеем», в котором подростки после школы должны проходить свое воспитание. Так или иначе, но захваченная торговцами и превращенная в «шанхай» историческая часть столицы будет высвобождена и убрана», - резюмировал чиновник.
ForUm

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