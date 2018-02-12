также в разделеОбщество
ГПУ: Частные адвокаты Януковича пропустили 15 заседаний суда 5
Задержанный в Крыму украинский «шпион» оказался брокером из Донбасса 10
В «Рошен» заявили, что «Киевский торт» принадлежит только им 19
Шаройко в Беларуси судят за закрытыми дверями 18
Bloomberg: Ахметов мог бы кормить Украину 36 дней 21
Порошенко допустил обмен Сущенко на российских солдат 23
В прошлом году в Украину иммигрировали почти 3 тысячи россиян 20
Тела погибших на пожаре в «Виктории» девочек эксгумируют 54
Васильковский: Журналисты программы «Схемы» обманули Джорджа Сороса, продав ему фейковое расследование 45
Украина подключится к расследованию крушения Ан-148 в РФ 58
Принял «святое причастие»: на Прикарпатье поймали пьяным за рулем священника 29
«Антонов» готов помочь в расследовании крушения Ан-148 в РФ 32
НОТУ отказалась транслировать ЧМ-2018 в РФ 72
Петренко посоветовал невестам проверять избранников по базе должников 51
Мэр Одессы снова не вышел на работу 37
На руках у украинцев находятся более 800 тысяч официальных «стволов» 61
ФСБ заявляет о задержании в Крыму украинского «шпиона» 52
Американский беспилотник провел разведку на Донбассе и в Крыму 90

Генеральная прокуратура сообщила нескольким лицам о подозрении в убийстве и покушении на убийство из огнестрельного оружия правоохранителей во время Майдана в 2014 году. Об этом сообщил на брифинге в понедельник прокурор ГПУ Алексей Донской.

По его словам, Генпрокуратура осуществляет сейчас уголовное производство по фактам убийств и покушений на убийства правоохранителей во время Евромайдана.

«В рамках этого производства сообщено о подозрении определенным лицам», - отметил он, сообщает «Украинская правда».

Донской рассказал, что в рамках этого производства расследуются, в частности, обстоятельства противоправного применения огнестрельного оружия против правоохранителей со стороны «определенных групп лиц».

По его словам, эти случаи известны из средств массовой информации.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

75
Теги