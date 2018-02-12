Генеральная прокуратура сообщила нескольким лицам о подозрении в убийстве и покушении на убийство из огнестрельного оружия правоохранителей во время Майдана в 2014 году. Об этом сообщил на брифинге в понедельник прокурор ГПУ Алексей Донской.
По его словам, Генпрокуратура осуществляет сейчас уголовное производство по фактам убийств и покушений на убийства правоохранителей во время Евромайдана.
«В рамках этого производства сообщено о подозрении определенным лицам», - отметил он, сообщает «Украинская правда».
Донской рассказал, что в рамках этого производства расследуются, в частности, обстоятельства противоправного применения огнестрельного оружия против правоохранителей со стороны «определенных групп лиц».
По его словам, эти случаи известны из средств массовой информации.
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