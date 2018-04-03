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В Киеве иностранец с ножом напал на водителя такси и отобрал у него 400 гривен и телефон, сообщает отдел коммуникации столичной полиции.

В дежурную часть Оболонского управления полиции от водителя такси поступило сообщение о том, что на него напал пассажир с ножом и отобрал 400 гривен и телефон. На место происшествия срочно прибыли правоохранители.

Заявитель рассказал, что клиент вызвал такси. Пунктом назначения был проспект Степана Бендеры, но по дороге пассажир несколько раз просил остановить авто и выходил по своим делам. Неизвестный напал после того, как водитель сказал о расчете за поездку. Злоумышленник приставил к шее таксиста нож и приказал отдать деньги и ценные вещи.

Следственно-оперативная группа тщательно осмотрела транспортное средство и начала поиски подозреваемого. Проведя ряд оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, полицейские установили личность злоумышленника и место его пребывания. Правонарушитель задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им оказался уроженец другой страны, 1985 года рождения.

Следственным отделом начато уголовное производство по ч. 1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы. Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления.

 
ForUm

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