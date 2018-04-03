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Государственный бюджет Украины в январе-марте 2018 года получил 193,568 млрд грн доходов, что на 6,185 млрд грн, или на 3,1% ниже планового показателя на этот период.

Как свидетельствуют данные на сайте Государственной казначейской службы Украины, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года доходы госбюджета выросли на 18,811 млрд грн, или на 10,8%, сообщает УНИАН.

Также сообщается, что местные бюджеты в январе-марте получили 53,031 млрд грн доходов, что составляет 100% плана и на 21,6% выше показателя за аналогичный период предыдущего года.

В Госказначействе отметили, что информация о выполнении госбюджета по доходам размещается на веб-портале ежедневно за предыдущий банковский день.

Напомним, в феврале текущего года государственный бюджет был недовыполнен по доходам на 13%. 
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