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В феврале текущего года государственный бюджет недовыполнен по доходам на 13%. Об этом говорится в данных Государственной казначейской службы.

В феврале в государственный бюджет поступило (сальдо) 56,271 млрд гривен, что на 13% или на 8,4 млрд гривен ниже планового показателя (64,668 млрд гривен).

Поступления в общий фонд недовыполнены на 15%, или на 8,9 млрд гривен от плана и составили 50,439 млрд гривен, сообщают Українські Новини.

В то же время поступления в спецфонд госбюджета перевыполнены на 9,9%, или на 525 млн гривен и составили 5,8 млрд гривен.

Сборы единого соцвзноса в феврале составили 32,286 млрд гривен.

В январе текущего года государственный бюджет перевыполнен по доходам на 2,8%.

Напомним, государственный бюджет за январь 2018 года был выполнен с профицитом в 7,871 млрд грн.

 
ForUm

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