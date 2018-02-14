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Финансовый план публичного акционерного общества «Укрзализныця» на 2018 год предусматривает повышение тарифов на пассажирские перевозки в границах Украины (кроме пригородного сообщения) на 12% с апреля и еще на 12% с октября.

Об этом говорится в утвержденном Кабинетом Министров на заседании в среду финплане компании, передают Українські Новини.

Согласно пояснительной записке к документу, дополнительные доходы от повышения тарифов запланированы в сумме 469,5 млн гривен.

Доходы от перевозок в международном сообщении запланированы на уровне 2017 года с учетом колебания курса иностранных валют по отношению к гривне.

Также в пояснительной записке к финплану отмечается, что «Укрзализныця» ежегодно проводит работу с местными органами власти относительно повышения тарифов на пассажирские перевозки в пригородном сообщении.

Однако указывается, что эта процедура требует много времени и на данный момент областные государственные администрации не согласны с указанной инициативой перевозчика, поэтому проект финплана «Укрзализныци» индексацию тарифов на перевозку пассажиров в пригородном сообщении не предусматривает.

Напомним, ранее директор по экономике и финансам «Укрзализныци» Андрей Рязанцев заявил, что в апреле состоится первое в 2018 году плановое повышение цен на билеты.
ForUm

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