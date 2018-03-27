также в разделеОбщество
Адвокат: Сущенко не признал вину в полном объеме 26
Штаб: Обстановка в зоне АТО имеет тенденцию к обострению 25
Польша хочет построить забор на границе с Украиной и Беларусью 27
Суд 11-й раз перенес заседание по делу Януковича 20
«Национальные дружины» взяли под охрану телеканал 148
СБУ направила в МИД данные о российских дипломатах-шпионах 24
Жители села на Николаевщине вторые сутки блокируют дорогу 34
В Москве начался суд над Сущенко 36
Нардеп сказал, сколько в Украине российских дипломатов 113
Луценко подтвердил, что Холодницкого прослушывали 44
На Житомирщине случайно нашли 200 единиц украденной военной техники 543
Климкин выразил соболезнования родным погибших в Кемерово 67
Луценко: Следствие по делу Савченко продлится 2-3 месяца 35
СБУ перехватила разговоры боевиков со спецслужбами РФ 89
Глава НАПК уходит в отставку 137
26 марта. Картина дня 61
Советник Порошенко назвал «зрадофилов» врагами 105
Полсотни нардепов пропустили 90% голосований в марте 58

Минздрав утвердил Порядок выбора врача, оказывающего первичную медицинскую помощь.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе Кабмина, Порядок определяет правила, по которым украинцы будут выбирать терапевтов, педиатров и семейных врачей, и является обязательным для всех учреждений здравоохранения, оказывающих первичную медицинскую помощь.

«Уже со 2 апреля украинцы могут свободно выбрать своего врача: терапевта для взрослого, педиатра для ребенка или семейного врача для всей семьи, при условии, что выбранное ими заведение уже подключено к системе «Электронное здоровье». Подписывая декларацию с выбранным врачом, вы сообщаете государству через Национальную Службу Здравоохранения (НСЗУ), что деньги за ваше обслуживание должны поступать именно в это медучреждение. Поэтому декларация фактически является формой заявления. Ее не нужно переподписывать: право действует до тех пор, пока вы не решите сменить своего врача», - пояснили в Минздраве.

Порядок также определяет, что граждане могут выбирать врача в любом медучреждении, независимо от места регистрации или проживания. В то же время это медучреждение должно быть подключенно к системе «Электронное здоровье». Это важно, ведь данные пациента будут храниться не в папках или картонных коробках, как это было раньше, а в электронной системе. Вы узнаете заведение, где уже можно подписать декларацию, по наклейке «Здесь можно выбрать своего врача».

Подробнее: Как украинцы будут выбирать терапевтов, педиатров и семейных врачей
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

13
Теги