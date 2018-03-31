Редакция программы «Схемы» отвергает обвинения Военно-морских сил Украины в «искажении предоставленных сведений, монтаже с потерей содержания, вырывании из контекста фраз» в журналистском расследовании о затягивании получения подаренных катеров «Айленд» из США. Редакция настаивает, что в своем материале журналисты выложили информацию объективно и полно.

После выхода материала в ВМС заявили, что в сюжете, «проигнорировав разъяснения, корреспондент акцентирует на позиции, что катера производства США и Украины являются альтернативными проектами, а следовательно, конкурентами».

В сюжете был приведен ряд фактов, которые совокупно могут свидетельствовать, что ввоз катеров Island с США может затягиваться из-за коммерческого интереса завода Президента Украины Петра Порошенко.

«Ни один из этих фактов опровергнут не был, как и не было предоставлено ответов на вопросы, поставленные журналистами в сюжете», - заявили в редакции.

«Почему с 2014 года американский презент до сих пор стоит в порту Балтимора, а не служит украинским Военно-морским силам в акватории Черного моря? Почему в Вашингтоне чиновники, непосредственно работающие над предоставлением помощи Украине, в разговорах с журналистами не под запись прямо указывают на коммерческий интерес завода Президента в затягивании доставки «Айленд» в Украину? Почему за два месяца, пока мы готовили материал, никто из лиц, уполномоченных на решение этого вопроса, так и не дал четкого ответа, когда «Айленд» будут в Украине и что для этого делается?», - говорится в заявлении «Схем».

Поводом для расследования стало то, что украинская сторона уже четвертый год не может решить вопрос о передаче двух подаренных американских кораблей. В материале приведены показания специалистов и юристов о том, что украинское правительство может решить это быстро – при наличии отдельного постановления Кабинета министров Украины в рамках соглашения об оборонном сотрудничестве между США и Украиной.

«Схемы» указали, что единственное предприятие на сегодня, которое восстанавливает военный флот, - это «Кузница на Рыбальском». Ее акционером является Президент Украины Петр Порошенко. ВМС заказали уже шесть катеров проекта 58155 («Гюрза М»), два из которых уже стали на вооружение флота, еще четыре проходят государственные испытания. С открытых источников известна информация о намерениях этого предприятия в будущем строить собственные противодиверсионные катера на основе того же проекта 58155.

«Источники «Схем» в Минобороны подтверждают, что именно на катера производства завода «Кузница на Рыбальском» уже закладывают деньги в государственном оборонном заказе на последующие годы. Ввоз американских «Айленд», похоже, частично может всколыхнуть коммерческие планы президентского завода», - говорится в материале.

Редакция отмечает, что в расследовании не обнародовалась «конфиденциальная информация оборонного характера». Ведь ориентировочная стоимость строительства новых катеров неоднократно озвучивались Военно-морскими силами, а технические характеристики отечественных катеров уже были опубликованы в сети, хотя редакция и убедилась в достоверности этих данных.

Также редакция отмечает, что в процессе подготовки материала журналисты получили «исчерпывающие и полные комментарии только от командования Военно-морских сил ВСУ, хотя окончательное решение этой проблемы не находится в компетенции ВМС. При этом ни министр обороны, ни премьер-министр, ни Петр Порошенко как президент и акционер «Кузницы на Рыбальском» ответов по существу не предоставили.

Отдельно редакция отмечает, что военные действия в Украине не могут быть поводом для чрезмерного засекречивания информации в военном производстве, в частности в случаях, когда речь идет о бизнесе действующего Президента Украины. Также одним из стандартов НАТО, которые Украина обязалась интегрировать до 2020 года, является общественный контроль над Вооруженными силами.

«Редакция полностью разделяет мнение командования ВМС о том, что и малые бронированные артиллерийские катера президентской «Кузницы на Рыбальском», и патрульные катера класса Island производства США нужны Военно-морским силам для «наращивания надежности обороны Украины с моря и защиты наших национальных интересов». В связи с этим редакция отдельно подчеркивает необходимость скорейшего решения вопроса о получении «Айлендов» Украина и передачи их на вооружение Военно-морских сил», - говорится в пояснении.

Напомним, командование ВМС Вооруженных сил Украины заявило об искажении информации о катерах производства США и Украины, указав, что обнародование конфиденциальной информации оборонного характера «играет на руку агрессору».