также в разделеПроисшествия
На Черниговщине в военном палаточном городке произошел пожар, пострадал боец 18
С начала суток боевики уже дважды нарушили «пасхальное» перемирие 27
В Харькове из автомата расстелили группу мужчин, один человек погиб 71
Сутки в зоне АТО: 57 обстрелов, пострадали 3 военных 29
В зоне АТО пропал военный 88
ГПСУ: Боевики применили лазерное оружие на Донбассе 259
В зоне АТО погиб 19-летний доброволец 96
На Донетчине горел детсад, детей эвакуировали, врач выпрыгнула со второго этажа 87
АТО: Боевики совершили 54 обстрела, применив тяжелую артиллерию 28
За два месяца в ДТП с участием общественного транспорта погибли 34 человека 48
Порошенко: Война на Донбассе унесла жизни 242 детей 237
Во время разминирования в зоне АТО ранен пиротехник ГосЧС 53
На Тернопольщине сошли с рельсов два вагона пригородного поезда 84
За сутки боевики 32 раза обстреляли украинских военных, потерь нет 36
В Николаеве мать выбросила в реку 9-месячного сына 89
Сутки в АТО: Почти полсотни обстрелов, пострадавших нет 42
Гибель двухлетней девочки на Черниговщине: полиция не подтверждает изнасилование 64
С начала АТО погибли 212 бойцов Нацгвардии 35

По состоянию на 11:00 30 марта боевики 6 раз нарушили «пасхальное» перемирие на Донбассе, которое вступило в силу с полуночи сегодняшнего дня.

Об этом на брифинге в Украинском кризисном медиа-центре заявыил спикер Минобороны по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк, сообщает 112 Украина.

«Сегодня, 30 марта, с полуночи по состоянию на 11:00 зафиксировано 6 нарушений режима перемирия со стороны российско-оккупационных войск», – отметил он.

В частности, по словам Гуцуляка, дважды под вражескими минометными обстрелами оказывались защитники Талаковки. Оккупанты выпустили более 10 мин калибра 82 мм. Боевики также вели огонь из стрелкового оружия по защитникам Авдеевки, Опытного, Водяного, Павлополя.

Как ранее сообщал ForUm, на Донбассе с 00:01 30 марта начал действовать режим прекращения огня по случаю пасхальных праздников.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

18
Теги