По состоянию на 11:00 30 марта боевики 6 раз нарушили «пасхальное» перемирие на Донбассе, которое вступило в силу с полуночи сегодняшнего дня.

Об этом на брифинге в Украинском кризисном медиа-центре заявыил спикер Минобороны по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк, сообщает 112 Украина.

«Сегодня, 30 марта, с полуночи по состоянию на 11:00 зафиксировано 6 нарушений режима перемирия со стороны российско-оккупационных войск», – отметил он.

В частности, по словам Гуцуляка, дважды под вражескими минометными обстрелами оказывались защитники Талаковки. Оккупанты выпустили более 10 мин калибра 82 мм. Боевики также вели огонь из стрелкового оружия по защитникам Авдеевки, Опытного, Водяного, Павлополя.

Как ранее сообщал ForUm, на Донбассе с 00:01 30 марта начал действовать режим прекращения огня по случаю пасхальных праздников.