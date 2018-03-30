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Россия разорвала межправительственное соглашение с Украиной о порядке взаимных поставок вооружения и военной техники, сообщает российский портал правовой информации со ссылкой на МИД РФ.

«28 марта прекращено действие соглашения между правительствами Российской Федерации и Украины о порядке взаимных поставок вооружения и военной техники, комплектующих изделий и запасных частей, организации ремонта и предоставления услуг военного назначения», - говорится в заявлении.

Как ранее сообщал ForUm, 8нояьря 2017 года Кабинет Министров Украины разорвал межправительственное соглашение с РФ о взаимных поставках вооружения и военной техники.
ForUm

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