Кабинет Министров Украины разорвал межправительственное соглашение с РФ о взаимных поставках вооружения и военной техники.
Проект постановления Кабинета министров «О прекращении действия соглашения между правительством Украины и правительством Российской Федерации о порядке взаимных поставок вооружения и военной техники, комплектующих изделий и запасных частей, организации ремонта и предоставлении услуг военного назначения» был утвержден сегодня на заседании правительства, сообщает РБК-Украина.
Кабмин принял решение без обсуждения.
Напомним, 18 октября Кабинет Министров отменил соглашение с правительством России о сохранении специализации предприятий и организаций, участвующих в производстве продукции военного назначения.
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