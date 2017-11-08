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Кабинет Министров Украины разорвал межправительственное соглашение с РФ о взаимных поставках вооружения и военной техники.

Проект постановления Кабинета министров «О прекращении действия соглашения между правительством Украины и правительством Российской Федерации о порядке взаимных поставок вооружения и военной техники, комплектующих изделий и запасных частей, организации ремонта и предоставлении услуг военного назначения» был утвержден сегодня на заседании правительства, сообщает РБК-Украина

Кабмин принял решение без обсуждения.

Напомним, 18 октября Кабинет Министров отменил соглашение с правительством России о сохранении специализации предприятий и организаций, участвующих в производстве продукции военного назначения.
ForUm

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