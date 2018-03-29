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Китайская корпорация Huawei категорически отрицает слухи о своем якобы сотрудничестве с оккупационными властями «ДНР». В этом представители компании заверили руководство Посольства Украины в КНР.

Встреча состоялась в четверг, 29 марта, сообщает Укринформ.

«Офисы Huawei в Киеве и Москве подтвердили, что с 2014 года на временно оккупированных территориях Украины оборудование ими не поставлялось и их специалисты никогда этот регион не посещали», - заявила представительница фирмы.

Она отметила, что офис Huawei в Украине распространил среди своих клиентов соответствующее заявление.

Стороны встретились для обсуждения ситуации, которая сложилась вокруг информации украинского блогера Алексея Чибисова о якобы сотрудничестве указанной китайской корпорации с оккупационными властями «ДНР». В ней говорилось, в частности, о поставках оборудования для мобильной сети 4G и об участии китайских специалистов в ее настройке в конце января 2018 года.

Дипломаты посольства посоветовали корпорации Huawei в дальнейшем тщательно проверять своих клиентов и строго соблюдать законодательство Украины в своей коммерческой деятельности.
ForUm

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