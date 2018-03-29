Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова признала, что министр внутренних дел Украины Арсен Аваков наградил ее боевым пистолетом «Форт-9».

Об этом говорится в ответе омбудсмена на запрос Українських Новини.

«Сообщаю, что в 2015 году мной была получена ведомственная поощрительная награда Министерства внутренних дел «Огнестрельное оружие», пистолет»«, - указано в ответе омбудсмена.

15 марта «Украинская правда» сообщила, что министр внутренних дел Арсен Аваков наградил новоиспеченного обмудсмена Людмилу Денисову наградным пистолетом.

Ведомственная поощрительная награда Министерства внутренних дел Украины, в виде боевого пистолета, была приурочена к 55-летию Денисовой, которое она отмечала 6 июля 2015 года. Приказ министра Авакова о награждении датирован 14 июля 2015 года.

Сообщается, что находясь на посту министра внутренних дел Украины Аваков всего подарил около 400 единиц огнестрельного оружия. Благодаря источникам в правоохранительных органах изданию удалось получить фамилии лиц, которые были награждены оружием в 2014-2015 годы.

Как ранее сообщал ForUm, 15 марта Верховная Рада назначила Людмилу Денисову уполномоченным парламента по правам человека.