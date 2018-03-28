Специальная техника, которую правоохранители обнаружили в Житомирской области, не является боевой. Об этом заявил военный прокурор Центрального региона Украины Григорий Рябенко, сообщил на своей странице в Facebook спикер Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко.

«На самом деле техника, о которой идет речь, не является боевой и вообще не является военной. Среди указанной техники 196 единиц демилитаризованной, из которых 93 - автомобили и тягачи, 98 - прицепы, кунги и цистерны, 4 единицы БТР и 1 - БРДМ. На изъятую технику в ходе досудебного расследования судом наложен арест», – отметил прокурор.

По словам Рябенко, преждевременно обнародованное СМИ утверждение, что эта техника является военной, не соответствует действительности. «В рамках расследования уголовного производства в отношении кражи нефтепродуктов из нефтепровода «Дружба» были обнаружены цистерны. В ходе проведения санкционированных обысков обнаружено 196 единиц техники, которые имеют явно военное происхождение. Учитывая это Следственным управлением Национальной полиции в Житомирской области было начато уголовное производство по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст.191 Уголовного кодекса Украины», – сообщил он.

Прокурор подчеркнул, что следствие находится на начальной стадии. На 17 единиц техники уже получены документы, договоры, подтверждающие законность их отчуждения через уполномоченные государственные предприятия в течение 2013-2016 годов. Эта техника реализовывалась, как избыточное имущество, и этим занимались уполномоченные предприятия.

По его словам, реализация избыточной или отслужившей сроки эксплуатации транспортной техники из ВСУ или других военных формирований предусмотрена действующим законодательством, поскольку реализуемая техника экономически невыгодно восстанавливать. Порядок реализации определен Законом Украины «О правовом режиме имущества в Вооруженных силах Украины» и постановлением Кабинета Министров Украины №1919 от 28.12.2000 года «О порядке отчуждения и реализации военного имущества Вооруженных сил». Перечень такого имущества обнародован на сайте МОУ.

Военный прокурор Центрального региона Украины отметил, что в ходе осмотра отдельных единиц изъятой техники установлены признаки уничтожения номеров узлов и агрегатов, в связи с чем для их восстановления и идентификации назначена криминалистическая экспертиза.

Проведенными обзорами установлено, что около 30% техники, а именно 72 единицы, реализовывались Управлением учета избыточного военного имущества ВСУ коммерческим структурам через уполномоченное государственное предприятие. Сейчас продолжаются следственные действия, направленные на получение документов, которые должны подтвердить происхождение этой техники.

Также Рябенко сообщил, что у владельца указанной техники, которым является частный предприниматель, уже изъяты договоры, доверенности и другие документы по купле-продаже, из которых можно сделать вывод, что приобретение происходило в течение последних 6-8 лет. Как считает следствие, в настоящее время нет оснований для задержания владельца.

При этом прокурор подчеркнул, что информации о том, что отдельные единицы техники завезены из зоны АТО, также нет.

«Сейчас проверяется обоснованность списания техники, определение ее оценочной стоимости и соблюдение порядка ее реализации. Если будет доказано, что она приобретена незаконным способом, она может быть конфискована в доход государства. Досудебное расследование продолжается», – подытожил он.

Напомним, сотрудники специальной полиции и других подразделений Главного управления Нацполиции Житомирской области под процессуальным руководством военной прокуратуры в ходе расследования обстоятельств повреждения магистрального нефтепровода вышли на схему хищения специальной техники и транспортных средств. В течение двух недель был проведен ряд обысков в Новоград-Волынском районе и изъято почти 200 объектов, подготовленных к продаже.