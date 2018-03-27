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За прошедшие сутки боевики продолжали срывать договоренности о полном прекращении огня, осуществив 47 обстрелов позиций сил АТО.

По данным пресс-центра штаба, в результате вражеского огня украинские военные не пострадали.

В частности, на донецком направлении из 82 мм минометов и гранатометов различных типов боевики неоднократно обстреливали защитников Авдеевки; из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты вели огонь по опорным пунктам в Водяном. Также агрессор применил гранатометы – в районе Шахты Бутовка и Каменки, крупнокалиберные пулеметы по защитникам Павлополя, Песок и Верхнеторецкого, а стрелковое оружие – вблизи Марьинки, Авдеевки, Широкино, Талаковки и Гнутово.

На луганском направлении под огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов попали защитники Луганского и Троицкого. Из БМП и пулеметов противник обстрелял  укрепления под Новгородским, а с стрелкового оружия – вблизи Станицы Луганской.

 
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