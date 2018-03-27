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Гражданин Украины Романа Сущенко, которого незаконно удерживают на территории России, не признает свою вину, сообщил адвокат Марк Фейгин.

«Роман Сущенко вину не признал в полном объеме», - написал он в Twitter. 

 


 

 

По словам адвоката, в процессе объявлен перерыв до завтра, 28 марта, до 10:30.

Напомни, сегодня, 27 марта, Московский городской суд начал рассматривать по существу уголовное дело против украинского журналиста Романа Сущенко, обвиняемого в России в шпионаже.
Сущенко задержали в Москве 30 сентября 2016 года.

В ФСБ заявили, что он является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины и собирал секретные сведения о деятельности вооруженных сил и нацгвардии России. В то же время в Минобороны Украины назвали данное заявление провокацией.

7 октября следствие предъявило ему официальное обвинение в шпионаже. 

 
ForUm

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