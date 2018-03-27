Гражданин Украины Романа Сущенко, которого незаконно удерживают на территории России, не признает свою вину, сообщил адвокат Марк Фейгин.

«Роман Сущенко вину не признал в полном объеме», - написал он в Twitter.

Роман Сущенко вину не признал в полном объеме — Mark Feygin (@FeyginMark) 27 марта 2018 г.





По словам адвоката, в процессе объявлен перерыв до завтра, 28 марта, до 10:30.

Напомни, сегодня, 27 марта, Московский городской суд начал рассматривать по существу уголовное дело против украинского журналиста Романа Сущенко, обвиняемого в России в шпионаже.

Сущенко задержали в Москве 30 сентября 2016 года.

В ФСБ заявили, что он является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины и собирал секретные сведения о деятельности вооруженных сил и нацгвардии России. В то же время в Минобороны Украины назвали данное заявление провокацией.

7 октября следствие предъявило ему официальное обвинение в шпионаже.