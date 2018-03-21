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Кабинет Министров запретил оформлять паспорт гражданина Украины с использованием бланка в форме книжки. Соответствующее постановление Кабмин принял на заседании в среду, передают Українські Новини.

Изменения внесены в постановление Кабмина «Об утверждении образца бланка, технического описания и порядка оформления, выдачи, обмена, пересылки, изъятия, возврата государству, признания недействительным и уничтожения паспорта гражданина Украины» №302 от 25 марта 2015 года.

Кабмин исключил положение, предусматривающее, что до завершения работы по обеспечению в полном объеме территориальных подразделений Государственной миграционной службы материально-техническими ресурсами, необходимыми для оформления и выдачи паспорта гражданина Украины в форме ID-карточки, паспорт гражданина Украины может оформляться с использованием бланка паспорта гражданина в форме книжечки.

В пояснительной записке к постановлению отмечается, что такое решение принимается, так как подразделения Миграционной службы в полном объеме обеспечены материально-техническими ресурсами, необходимыми для оформления и выдачи паспорта в форме ID-карточки.

По данным Министерства внутренних дел, разработавшего проект постановления, на 13 февраля 2018 года оформлено 1 542 538 паспортов граждан Украины с бесконтактным электронным носителем в форме ID-карточки.

Постановление №302 предусматривает, что принятие документов для оформления паспорта гражданина Украины, который не содержит бесконтактного электронного носителя, прекращается с 1 ноября 2016 года, при этом паспорт без электронного носителя, оформленный и выданный до 1 ноября 2016 года действителен в течение срока, на который он выдан.

Напомним, осенью 2017 года в Украине начали выдавать внутренние паспорта в виде ID-карты сразу с электронной цифровой подписью. 

 
ForUm

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