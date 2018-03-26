На реках и водохранилищах Украины ожидается постепенное ослабление ледостава, на реках Правобережья – разрушение и очистка ото льда. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС со ссылкой на данные Украинского Гидрометцентра.

26 марта на украинском участке Дуная возле Вилково (Одесская обл.) ожидается колебание уровня воды в пределах 160-170 см над нулем поста (превышение отметки затопления пониженных незаселенных участков города).

С 27 марта на днепровских водохранилищах (кроме Каховского водохранилища, где ледовые явления отсутствуют) ожидается начало разрушения льда.

27-30 марта на украинском участке Дуная в связи с прохождением волны половодья ожидается сохранение опасных уровней воды (в пределах 155-165 см над нулем поста), при которых наблюдается затопление пониженных незаселенных участков города.