также в разделеПроисшествия
На Львовщине в ДТП погиб военный комиссар 48
Сутки в зоне АТО: 44 обстрела, погиб один военный 29
На Львовщине горело историческое здание 49
Боевики резко увеличили количество обстрелов 122
В зоне АТО в результате взрыва боеприпасов погиб военный, еще один – ранен 67
На Харьковщине над воинской частью обнаружили беспилотник 92
Боевики обстреляли из минометов Авдеевку 46
Из-за аварии прекращена подача воды на оккупированную Луганщину 36
С начала АТО погибли 2383 украинских военных 60
В Одессе застрелился 19-летний курсант 49
Военные в зоне АТО задержали боевика 198
В Черновцах горит транспортный колледж 66
Под Киевом слетела с дороги и перевернулась маршрутка с пассажирами 39
Вчера пьяная женщина «минировала» Раду 44
В Мирнограде на уроке физкультуры умер пятиклассник 76
За сутки в зоне АТО ранены двое военных 36
На Запорожье полицейский сбил насмерть пешехода 45
В Карпатах нашли тело погибшего туриста 48

Президент Петр Порошенко заявляет о том, что с начала проведения антитеррористической операции 212 бойцов Национальной гвардии погибли, а 794 - были ранены. Об этом он сказал по случаю 4-й годовщины Национальной гвардии, передают Українські Новини.

«За время проведения АТО 794 бойца Национальной гвардии получили ранения. 4 из 212 погибших героев отдали свою жизнь на площади Конституции за мир и спокойствие украинских граждан», - сказал он.

Президент также сообщил, что 182 бойца Нацгвардии были посмертно отмечены государственными наградами, а троим из них присвоено звание Героя Украины.

Напомним, 23 марта первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко сообщила, что с начала боевых действий на Донбассе погибли 2383 украинских военнослужащих.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

14
Теги