Прокуратура Крыма проверяет причастность экс-чиновника администрации президента Виктора Януковича Андрея Портнова к постановлению Верховной Рады Крыма во время начала оккупации полуострова. Об этом в эфире Громадського радіо сказал заместитель прокурора АРК Александр Удовиченко.

Информация о том, что Портнов является автором этого постановления, содержится в так называемых «пленках Глазьева», опубликованных на сайте Цензор.НЕТ.

Удовиченко объяснил, что эти пленки являются материалами уголовного производства, которое расследуется другим подразделением прокуратуры – не прокуратурой АР Крым. Однако, по его словам, эта информация попала в поле зрения прокуратуры АР Крыма, и сейчас ведомство осуществляет процессуальные действия, направленные на то, чтобы подтвердить или опровергнуть эту информацию.

«Пленки – это материалы уголовного дела, которое, по моей информации, расследуется другим подразделением органов прокуратуры. Не прокуратурой АР Крым. Однако мы, конечно, находимся в состоянии постоянного мониторинга СМИ, и любая информация о полуострове Крым, лицах, связанных или, возможно, причастных к его оккупации, тех процессах, которые происходят сейчас, все это нами мониторится. При обнаружении такой информации она моментально проверяется путем следственных действий в том или ином уголовном производстве. Информация, о которой вы сказали, попала в поле нашего зрения. Мы сейчас проводим процессуальные действия, направленные на то, чтобы ее либо подтвердить, либо опровергнуть», - заявил Удовиченко.

Напомним, проект постановления Верховной Рады Крыма во время начала российской оккупации в 2014 году готовил тогдашний заместитель главы Администрации Президента Андрей Портнов. Об этом 1 марта 2014 советник Путина Сергей Глазьев сообщил своему собеседнику. Телефонный разговор между Глазьевым и неким «Владимиром Андреевичем» был записан украинской разведкой 1 марта 2014 и был обнародован прокурорами во время заседания Оболонского суда по делу о госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича. В разговоре Глазьев сообщает собеседнику, что Верховная Рада АРК должна принять какое-то постановление, которое подготовил Андрей Портнов. И объясняет, что нужно принять этот документ, «чтобы было понятно, что не вся Украина прям-таки хочет подписывать Соглашение об ассоциации с Евросоюзом». По данным «Цензор.НЕТ», прокуроры не идентифицировали собеседника Глазьева «Владимира Андреевича». Но голос этого человека очень похож на голос Владимира Андреевича Константинова (так называемый «голова государственного совета Республики Крым»), пишет издание.