Вчера, 23 марта, около 22:45 внутренним патрулем воинской части Воздушных сил Вооруженных сил Украины, которая дислоцируется в Харьковской области, был обнаружен беспилотный летательный аппарат (БПЛА), который осуществлял неуправляемый полет над административно-хозяйственной территории указанного военного объекта, сообщает пресс-служба Командования Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что сразу был организован поиск летательного аппарата силами патруля и дежурного подразделения. БПЛА и его владельцы были найдены и переданы в правоохранительные органы.

Командование Воздушных сил обращается к гражданам с просьбой воздержаться от попыток проникновения на территории воинских частей. «Использование беспилотных летательных аппаратов - различного вида беспилотников - над военными частями, базами, складами и арсеналами будет считаться нарушением, приравненным к попытке проникновения на территорию военного объекта. Поэтому БПЛА будут сбиваться без предупреждения над объектами или на подлете к ним», – говорится в сообщении.