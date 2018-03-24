также в разделеПроисшествия
Боевики обстреляли из минометов Авдеевку 25
Из-за аварии прекращена подача воды на оккупированную Луганщину 30
С начала АТО погибли 2383 украинских военных 48
В Одессе застрелился 19-летний курсант 42
Военные в зоне АТО задержали боевика 197
В Черновцах горит транспортный колледж 65
Под Киевом слетела с дороги и перевернулась маршрутка с пассажирами 37
Вчера пьяная женщина «минировала» Раду 43
В Мирнограде на уроке физкультуры умер пятиклассник 69
За сутки в зоне АТО ранены двое военных 34
На Запорожье полицейский сбил насмерть пешехода 41
В Карпатах нашли тело погибшего туриста 41
В Карпатах заблудись трое мужчин, один погиб 89
В Запорожье убили экс-депутата 72
На Одесчине без отопления остались боле 2 тысяч человек 46
В Украине без света остаются 4 населенных пункта 48
Боевики обстреляли позиции ВСУ под Новогригорьевкой, ранен военный 24
В Черновцах произошел масштабный пожар на рынке 105

Вчера, 23 марта, около 22:45 внутренним патрулем воинской части Воздушных сил Вооруженных сил Украины, которая дислоцируется в Харьковской области, был обнаружен беспилотный летательный аппарат (БПЛА), который осуществлял неуправляемый полет над административно-хозяйственной территории указанного военного объекта, сообщает пресс-служба Командования Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что сразу был организован поиск летательного аппарата силами патруля и дежурного подразделения. БПЛА и его владельцы были найдены и переданы в правоохранительные органы.

Командование Воздушных сил обращается к гражданам с просьбой воздержаться от попыток проникновения на территории воинских частей. «Использование беспилотных летательных аппаратов - различного вида беспилотников - над военными частями, базами, складами и арсеналами будет считаться нарушением, приравненным к попытке проникновения на территорию военного объекта. Поэтому БПЛА будут сбиваться без предупреждения над объектами или на подлете к ним», – говорится в сообщении.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

3
Теги