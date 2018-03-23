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В Государственном департаменте США подчеркивают, что Украина должна искоренить коррупцию для выживания государства и дальнейшего процветания. Об этом заявил заместитель государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Джон Салливан во время выступления на Международном консультативном совете в Вашингтоне по гуманитарной поддержке США.

«Я был в Киеве в прошлом месяце. Коррупция является колоссальной проблемой в Украине и власти пытаются ее решить. Это очень сложно, это сложный вызов для правительства, вместе с проблемами в области безопасности, которые порождает Россия и поддерживаемые Россией организации, с оккупацией территории на Донбассе, и конечно, аннексией Россией Крыма», - отметил Салливан, сообщает УНИАН.

Кроме того, он заявил: «Для того, чтобы одновременно Украине выжить и процветать - коррупция должна быть искоренена».

При этом, по его убеждению, коррупция в Украине является наследием переходного периода от Советского Союза до обретения независимости, поскольку «коррупции позволили расцвести».

«Это очень сложная система, чтобы очиститься от нее - от этого бича. Но это то, что имеет абсолютно обязательное значение для этой демократии (Украины), где также сосредоточено внимание на предстоящих выборах президента и в парламент. Однако, коррупция уменьшает народную поддержку и доверие к правительству, и в конечном итоге она подрывает демократию. И таким образом нашим приоритетом во всем мире является содействие проведению свободных и справедливых выборов и искоренение коррупции», - подчеркнул Салливан.

Напомним, Европейский Союз призвал Украину продолжать антикоррупционную работу.
ForUm

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