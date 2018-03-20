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Европейский Союз призывает Украину продолжать антикоррупционную работу, заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини после заседания министров иностранных дел ЕС в Брюсселе, сообщает Радио Свобода.

«ЕС ожидает, что особенно антикоррупционная работа в Украине должна продолжаться: речь идет о создании антикоррупционного суда, отмене обязательств подавать электронные декларации неправительственным организациям и общественным активистам, а также ряд других шагов, которые нужно сделать для консолидации реформ. Эти реформы нужны не столько Европейскому Союзу, а прежде всего, самим украинцам», - заявила Могерини.

При этом она подчеркнула, что во многих сферах изменения уже идут, но есть сферы, где «ЕС хотел бы видеть больше решимости».

Напомним, 1 марта Верховная Рада поддержала за основу президентский законопроект № 7440 об антикоррупционном суде. 

 

 
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