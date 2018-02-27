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Верховная Рада приняла постановление «Об обращении к Кабинету Министров Украины о создании Министерства по делам ветеранов – центрального органа исполнительной власти для обеспечения формирования и реализации государственной политики в сфере социальной защиты ветеранов войны». Проект постановления зарегистрирован под №7505, сообщает пресс-служба аппарата парламента.

«С целью создания эффективной системы социальной защиты ветеранов войны, учитывая международный опыт в этой сфере, Верховная Рада Украины постановляет обратиться  в Кабмин с требованием создать на базе Государственной службы Украины по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции Министерство Украины по делам ветеранов», - говорится в сообщении.

Кабинет Министров Украины должен в месячный срок проинформировать Верховную Раду о выполнении этого постановления.

Напомним, в Украине действует Госслужба по делам ветеранов.

В начале года вспыхнул скандал в связи с назначением на эту должность Валентина Манько.
ForUm

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