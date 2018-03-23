Российско-оккупационные войска на временно оккупированных территориях массово изымают паспорта у боевиков. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО со ссылкой на украинскую разведку.

«На территориях террористических псевдореспублик завершился очередной этап беспрецедентной акции «Сдай документы командиру». К участию в обязательном порядке привлекались «ихтамнеты», которые имеют гражданство России, а также гражданство других стран содружества. Условия акции просты: к утру 22 марта такие боевики были обязаны сдать все документы, которые могут прямо или неопосредствовано подтверждать участие «граждан содружества» в военном конфликте на Донбассе», - сообщили в штабе.

Решением командиров 1 и 2 АК российско-оккупационных войск, сдаче подлежат паспорта, договора, водительские удостоверения и банковские карточки. В случае отказа от добровольного участия «в акции» боевиков ждет увольнение и депортация.

По данным штаба, это уже не первая подобная акция на территории псевдореспублик. Они проводятся с определенной периодичностью и, как правило, после задержания украинскими военными очередного боевика с российской пропиской.

Такие акции уже проходили после задержания российских граждан Агеева и Покусаева.

«Как и предыдущие, нынешняя проведена в соответствии с указанием генерального штаба ВС РФ. За ее ходом и соблюдением правил всеми участниками наблюдали арбитры из ФСБ. Такой строгий контроль не случаен, ведь боевики не слишком предпочитают прощаться с документами. Все они понимают, что это их является единственная возможность получить билет на поезд в обратную сторону», - отмечается в сообщении.

Как сообщал ForUm, в начале марта военнослужащие 57-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины захватили боевика «ДНР» - Николая Покусаева, который оказался гражданином России.