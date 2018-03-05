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Военнослужащие 57-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины захватили боевика «ДНР», который оказался гражданином России. Об этом сообщается на странице бригады в Facebook.

«Мировому сообществу в очередной раз показали, кто воюет на стороне незаконных формирований, и какая в Украине «гражданская война», – говорится в сообщении.

Военные показали самого задержанного и продемонстрировали найденные при нем документы – паспорт гражданина РФ и «временное удостоверение личности ДНР».

Задержанному 47 лет, его зовут Николай, согласно документам, он механик-водитель.

Пользователь Necro Mancer написал в Twitter, что фамилия задержанного россиянина – Покусаев, он из села Яропольцы Белгородской области.
ForUm

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