Сегодня, в День памяти Героев Небесной сотни, во исполнение постановления «О праздновании на территории Львова дат, связанных с выдающимися событиями национально-освободительной борьбы и чествованием памяти борцов за независимость Украины», перед зданием Львовского городского совета вывесили красно-черный флаг.

Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

Напомним, в течение 18-20 февраля Украина чтит память Героев Небесной сотни.

Решение «О праздновании на территории Львова дат, связанных с выдающимися событиями национально-освободительной борьбы и чествованием памяти борцов за независимость Украины» рекомендует использовать красно-черный флаг во время чествования героев национально-освободительной борьбы.

16 февраля на заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам местного самоуправления, региональных и международных связей депутаты согласовали проект решения «Об использовании революционного флага ОУН на зданиях Киевсовета и районных государственных администраций».