Сообщения некоторых СМИ о негласной прослушке в кабинете главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого являются искаженной информацией.

Об этом директор НАБУ Артем Сытник заявил на круглом столе «Борьба с коррупцией в Украине: состояние дел» в среду в Брюсселе, сообщает Укринформ.

«К сожалению, специфика медийного пространства в Украине такова, что, не имея ни единого комментария от уполномоченных органов, журналисты пишут такое, что, честно говоря, фантастический роман просто отдыхает», - заявил Сытник, подчеркнув, что здесь «нечего комментировать».

Директор НАБУ отметил, что журналисты имеют возможность спросить у руководителя САП Холодницкого, о том, что же «он там нашел в своем кабинете».

Сытник подчеркнул, что не допустит, чтобы «кто-то из власти взял под контроль то, что происходит в НАБУ и САП».

Напомним, ранее СМИ сообщили, что Специализированная антикоррупционная прокуратура обнаружила устройство для прослушивания в кабинете руководителя САП Назара Холодницкого.