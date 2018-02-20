НАК «Нафтогаз Украины» с 1 марта на 14,1% (до 7896 грн за тысячу кубометров.) снижает цены на газ для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования, сообщает пресс-служба компании.

«НАК «Нафтогаз Украины» опубликовала новые ценовые предложения на природный газ, которые будут действовать с 1 по 31 марта 2018 (включительно) для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования», – говорится в сообщении.

По данным компании, предложенные цены на природный газ дифференцированы в зависимости от объемов закупки, условий оплаты и состояния предыдущих расчетов с «Нафтогазом».

По сравнению с ценами на февраль 2018 года, в марте цены уменьшены на 14,1% и 12,3%.

Напомним, НАК «Нафтогаз Украины» с 1 января 2018 года на 8,2-8,4% (до 9772,8 грн за тысячу кубометров) повысил цены на природный газ для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования.