В 2017 году с использованием систем перевода средств в Украину было переведено 2,378 млрд долл., сообщает пресс-служба Национального банка.

По данным регулятора, в течение 2017 года на территории Украины предоставляли услуги 36 систем перевода средств, из которых 29 систем, созданные резидентами, и 7 систем, созданные нерезидентами.

Всего с использованием систем перевода средств, созданных как резидентами, так и нерезидентами, в 2017 году было переведено в Украину 2378 млн долл. США в эквиваленте, за пределы Украины – 286 млн долл. США в эквиваленте и в пределах страны – 4 млрд 456 млн долл. США в эквиваленте.

В НБУ подчеркнули, что Украина остается страной-реципиентом трансграничных переводов. В течение 2017 года сумма средств, полученных в Украине с использованием международных систем перевода средств, в восемь раз превышает сумму средств, отправленных за ее пределы.